Il film con Robert Redford e Dustin Hoffman sull'inchiesta giornalistica che portò a galla il Watergate, festeggia il 50° anniversario con un'edizione 4K ottima sul piano video e con due nuovi extra. Nell'anno del suo 50° Anniversario, Tutti gli uomini del presidente arriva finalmente in 4K UHD: un doveroso omaggio per quello che non è solo un iconico giallo del 1976 diretto da Alan J. Pakula e tratto dall'omonimo libro inchiesta dei giornalisti Bob Woodward e Carl Bernstein, ma anche una formidabile rievocazione dell'inchiesta giornalistica che portò a galla il caso Watergate e successivamente costrinse Nixon alle dimissioni durante il suo secondo mandato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Tutti gli uomini del presidente festeggia i 50 anni con un 4K che trasuda anni Settanta

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