Suor Alvina | 50 anni di fede tra l’India e il Casentino

Suor Alvina ha celebrato i suoi cinquant'anni di fede rinnovando i voti a Serravalle. La religiosa ha trascorso gran parte della sua vita tra l’India e il Casentino, dedicandosi alle attività missionarie e religiose in questi territori. La cerimonia si è svolta nel convento locale, alla presenza di membri della comunità e di altri religiosi. La sua esperienza si estende a diversi decenni di servizio e impegno spirituale.

? Cosa sapere Suor Alvina rinnova i voti a Serravalle dopo cinquant'anni di missione tra India e Casentino.. Il progetto del Giardino Biblico a Bibbiena riceve un investimento di 70 mila euro.. Nella chiesa di Serravalle, ieri, Suor Alvina ha rinnovato i suoi voti religiosi davanti alla comunità di Camaldoli e ai Piccoli amici di Gesù, segnando cinquant’anni di dedizione spirituale e impegno sociale. Il traguardo del mezzo secolo di vita consacrata è stato celebrato con una messa solenne presieduta da Padre Ugo, rappresentante della Comunità Monastica di Camaldoli. All’evento hanno partecipato diverse autorità civili e militari, tra cui il sindaco Filippo Vagnoli e l’assessore all’Ambiente Daniele Bronchi, insieme a numerosi fedeli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Suor Alvina: 50 anni di fede tra l’India e il Casentino Notizie correlate Suor Alvina, la guardiana del Giardino biblico di Partina, festeggia i 50 anni di vita religiosaArezzo, 27 aprile 2026 – Suor Alvina, la guardiana del Giardino biblico di Partina, festeggia i 50 anni di vita religiosa e rinnova i suoi voti. Don Luigi Caracciolo: 50 anni di fede nel SalentoLa comunità del Salento ha perso una delle sue figure più radicate nel tessuto sociale e religioso con la scomparsa di don Luigi Caracciolo. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Suor Alvina, dall'India all'Italia: la protettrice del Giardino Biblico di Partina; Cade da cavallo in zona impervia, ferito trasferito a Careggi; I Musei di Anghiari si incontrano per costruire una rete di paese; Donazioni su Gofundme per terminare quello che Nicola Brizzi aveva iniziato a Sansepolcro. Suor Alvina, la guardiana del Giardino biblico di Partina, festeggia i 50 anni di vita religiosaIl 16 maggio alle ore 17 inaugurazione del Giardino delle piante bibliche di Partina.Ieri nella bellissima chiesa di Serravalle, suor Alvina ha festeggiato con la comunità religiosa di Camaldoli e con ... lanazione.it Suor Alvina da collaboratrice della santa Madre Teresa di Calcutta a eremita e Guardiana del Giardino delle piante biblicheCinquanta anni di preghiera, la scelta del Casentino, il gruppo che aiuta i bambini bisognosi. E l'oasi con le essenze delle sacre scritture ... corrierediarezzo.it Suor Alvina fa una vita eremitica a Partina dopo un lungo cammino con Madre Teresa di Calcutta. Dice che nella vita eremitica con la lettura e il silenzio si riesce ad entrare maggiormente in contatto con Dio e con il Mondo. Mi ha fatto riflettere stamani, nella b - facebook.com facebook