Progetto Vita Ragazzi lezione speciale per gli studenti della scuola media di Calendasco

Il Progetto Vita Ragazzi ha portato una lezione speciale nella scuola media di Calendasco, coinvolgendo cinquantacinque studenti il mattino del 13 febbraio. La giornata si è concentrata sull’insegnare ai ragazzi come riconoscere e affrontare situazioni di emergenza, con esercizi pratici e dimostrazioni dal vivo. La scuola ha deciso di aderire a questa iniziativa per offrire agli studenti strumenti concreti di aiuto in caso di bisogno.

Lezione speciale nella mattina del 13 febbraio per cinquantacinque alunni della scuola media di Calendasco che hanno preso parte a una nuova tappa del Progetto Vita Ragazzi, l'iniziativa educativa che sta contribuendo a formare una generazione sempre più consapevole e pronta a intervenire in caso.