Coldiretti Ancona entra a scuola | ecco l’orto didattico per gli studenti della media Alighieri

Il progetto educativo “Coltiviamo la scuola – Oltre la soglia. Un orto per conoscere" dedicato agli studenti, con l’obiettivo di trasmettere che dietro ogni frutto della terra ci sono conoscenza, attenzione e rispetto MONTE SAN VITO - Imparare la natura giocando, ma anche comprenderne il valore scientifico e sociale. È stato questo lo spirito del progetto educativo “Coltiviamo la scuola – Oltre la soglia. Un orto per conoscere”, presentato questa mattina al Centro Turistico Culturale “Carlo Urbani” di Monte San Vito. L’iniziativa, promossa da Coldiretti Ancona nell’ambito delle attività di educazione alimentare, ha coinvolto una 50ina di studenti della scuola media Alighieri in un percorso che li porterà ha portato a sperimentare direttamente la coltivazione di un orto biologico realizzato e curato in classe. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

