Sun Pharma conquista Organon | colpo da 11 miliardi per il colosso indiano

Sun Pharma ha annunciato l'acquisizione di Organon per circa 11,75 miliardi di dollari in contanti. L'operazione mira a rafforzare le aree oncologiche e dermatologiche del portafoglio del colosso indiano. L'acquisto è stato confermato nelle ultime ore e rappresenta uno dei maggiori investimenti effettuati dal gruppo negli ultimi anni. La transazione avverrà in un momento di particolare attenzione alle strategie di espansione internazionale.

? Cosa sapere Sun Pharma acquista Organon per 11,75 miliardi di dollari in contanti.. L'operazione punta a segmenti oncologici e dermatologici per contrastare i dazi statunitensi.. Dilip Shanghvi, attraverso il colosso indiano Sun Pharmaceutical Industries, ha siglato un accordo per acquisire la multinazionale Organon & Co per circa 11,75 miliardi di dollari, inclusi i debiti, segnando l’operazione estera più rilevante mai compiuta da una società farmaceutica dell’India. L’operazione, che prevede il pagamento interamente in contanti, vede il gruppo guidato da Shanghvi rilevare la realtà con sede a Jersey City, nel New Jersey, specializzata nella salute femminile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sun Pharma conquista Organon: colpo da 11 miliardi per il colosso indiano Notizie correlate Impero MSC: i figli prendono il comando del colosso da 44 miliardiIl passaggio generazionale all’interno del colosso della logistica marittima MSC è diventato ufficiale, con la proprietà dell’azienda che passa nelle... Fontana Gruppo si compra Kamax: nasce un colosso da 2 miliardiDopo quasi due anni di trattative è stato siglato l’accordo di acquisto di Kamax Group da parte di Fontana Gruppo, azienda brianzola protagonista... Contenuti utili per approfondire Cosa ci guadagna Sun Pharma dall’acquisizione di OrganonSun Pharma, colosso indiano dei farmaci, ingloba la statunitense Organon. Un'acquisizione interamente in contanti ... startmag.it Sun Pharma firma un accordo definitivo per acquisire OrganonGli azionisti di Organon riceveranno 14,00 dollari per azione in contanti L'accordo si basa sul valore stimato di Organon pari a 11,75 miliardi di dollari L'insieme delle attività sfruttano portafogli ... ansa.it