Mirabella Eclano | weekend di cultura con due workshop sull’arte e la musica

A Mirabella Eclano, il weekend di cultura prende vita con due workshop dedicati all’arte e alla musica, organizzati sabato 21 e domenica 22 febbraio. La scelta di proporre queste attività deriva dall’impegno del paese irpino nel progetto L’Appia dei popoli, che punta a valorizzare il patrimonio locale. Le iniziative attirano appassionati e visitatori, desiderosi di scoprire più da vicino le tradizioni culturali del territorio. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

Con due workshop, sabato 21 e domenica 22 febbraio, continuano a Mirabella Eclano le iniziative inserite nel progetto L'Appia dei popoli, con cui il paese irpino si è candidato a Capitale italiana della Cultura 2028. I workshop, organizzati dall'assessorato alla Cultura del Comune di Mirabella Eclano, si terranno presso il cinema Assanti. Sabato 21 febbraio, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, Francesco Cascino animerà l'incontro Il valore culturale dell'arte per le persone, le imprese e i territori. Domenica 22 febbraio, dalle 10 alle 14, Enzo Abbate terrà un seminario su La terra suona – Musica e identità universali.