Scopri LabiRingo a Napoli | il labirinto immersivo di Ringo è gratuito per tutti!

A Napoli è stato inaugurato LabiRingo, un labirinto immersivo ideato da Ringo. L’installazione è accessibile gratuitamente a tutti i visitatori e si trova in una location cittadina. Il percorso offre un’esperienza interattiva e coinvolgente, attirando un pubblico vario di adulti e bambini. La struttura si presenta come un percorso complesso di passaggi e spazi che invitano all’esplorazione.

"> LabiRingo: La Magia del Labirinto a Napoli. Dal 13 al 15 marzo 2026, Piazza Dante a Napoli si trasformerà in un palcoscenico incantato con l’arrivo di LabiRingo, un’installazione immersiva dedicata al famoso biscotto Ringo. Questo evento gratuito offre ai visitatori l’opportunità di immergersi in un labirinto magico, affrontando sfide avvincenti e divertenti. LabiRingo ha già fatto tappa a Milano, in Piazza Gae Aulenti, e adesso è pronto a regalare tre giorni di puro divertimento nella storica piazza napoletana. L’obiettivo è coinvolgere ragazzi e adolescenti in un’esperienza di gioco unica, accessibile a tutti, senza alcun costo d’ingresso. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

