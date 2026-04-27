Sulle tracce della Signoria Carrarese | sette incontri domenicali passeggiando per Padova

Il Gruppo Ctg La Specola organizza una serie di sette incontri domenicali a Padova, dedicati alla scoperta della Signoria Carrarese. L'iniziativa mira a guidare i partecipanti attraverso diverse zone della città, con visite programmate di luoghi storici e artistici collegati a questo periodo. Gli appuntamenti sono aperti a chi desidera conoscere meglio la storia e il patrimonio culturale legato a questa significativa fase della città.

Il Gruppo Ctg La Specola, che da anni lavora per la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale di Padova, propone a tutti un programma di sette uscite sulle tracce della Signoria Carrarese, nell’intento di avvicinare i cittadini al patrimonio artistico che ha permesso l’entrata della.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Sulle tracce dei Vitelli. C’è un ciclo d’incontriCITTÀ DI CASTELLO - Riscoprire le radici rinascimentali con un progetto culturale che mette al centro la dinastia tifernate che così tanta eredità ha... Leggi anche: Sulle tracce della Matera multietnica