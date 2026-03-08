Sulle tracce dei Vitelli C’è un ciclo d’incontri

A Città di Castello è in corso un ciclo di incontri dedicati ai Vitelli, una famiglia rinascimentale che ha lasciato un’impronta significativa nella città. L’iniziativa mira a riscoprire le radici storiche e culturali legate a questa dinastia, coinvolgendo il pubblico in un percorso di approfondimento sulla loro influenza e sul patrimonio che hanno tramandato.

CITTÀ DI CASTELLO - Riscoprire le radici rinascimentali con un progetto culturale che mette al centro la dinastia tifernate che così tanta eredità ha lasciato alla città. Prende il via il ciclo di incontri dal titolo “La famiglia Vitelli: una signoria rinascimentale“, promosso dall’associazione Palazzo Vitelli a Sant’Egidio. Il programma, che si estenderà fino a febbraio 2027, nasce dalla volontà di recuperare e diffondere la consapevolezza del ruolo cruciale dei Vitelli come mecenati e protagonisti assoluti tra il Quattrocento e il Cinquecento. Sotto la curatela dell’ingegner Marco Conti, il ciclo intende guidare il pubblico alla scoperta di un lascito architettonico che ancora oggi definisce il tessuto cittadino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sulle tracce dei Vitelli. C’è un ciclo d’incontri Ciclo di incontri sulle eccellenze dell’enoturismoAl via un ciclo di incontri gratuito dedicato alla conoscenza del vino, dei territori di eccellenza e delle opportunità offerte dall’enoturismo in... Riforma della giustizia, in Umbria un ciclo di incontri sulle "Ragioni del Sì"È partito da Perugia, sabato 28 febbraio, il ciclo di incontri dedicati al referendum sulla giustizia, iniziativa promossa dal Comitato civico "Per...