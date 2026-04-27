Sull’attentato a Trump si diffondono teorie cospirazioniste | è la stessa retorica che lui ha alimentato per anni

Nelle ultime ore si sono diffuse diverse teorie cospirazioniste in merito all’attentato che coinvolge l’ex presidente. Queste ricostruzioni si collegano a una retorica alimentata dallo stesso soggetto negli anni scorsi. Fanpage.it propone ogni giorno alle 18.00 il podcast “Nel caso te lo fossi perso”, un approfondimento sulle notizie più rilevanti, tra cui questa vicenda, per fornire aggiornamenti in tempo reale.

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