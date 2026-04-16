Argentario 2000 cittadini senza medico | crisi nella sanità locale

A Porto Santo Stefano, nell’Argentario, circa duemila persone non hanno un medico di base. Questa mancanza sta creando difficoltà nella gestione delle cure e dei servizi sanitari locali. La carenza di medici sta interessando una parte significativa della popolazione residente, portando a una situazione di emergenza nel settore sanitario del territorio. Le autorità stanno cercando soluzioni per affrontare questa problematica.

Circa duemila residenti dell’Argentario si trovano attualmente privi di un medico di base di riferimento, una carenza che sta trasformando la gestione della salute pubblica nel territorio di Porto Santo Stefano in un problema sociale di primo piano. La criticità nasce dal fatto che diversi professionisti sono andati in pensione senza che venissero designati sostituti in tempi adeguati, lasciando un vuoto assistenziale che colpisce duramente la popolazione locale. La denuncia arriva da Priscilla Schiano, esponente di Argentaria nel Cuore, la quale evidenzia come il problema non derivi da tagli lineari alla sanità, bensì da una gestione della programmazione che ha permesso ai pensionamenti di trasformarsi in un’assenza di servizi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Argentario, 2000 cittadini senza medico: crisi nella sanità locale Notizie correlate «I cittadini entrano nella sede della polizia locale e vagano senza meta»«Ho presentato un’interrogazione al sindaco per chiedere conto di una situazione che da oltre un anno riguarda la sede della Polizia Locale di... Messina, la Lega punta sul medico Mobilia per la sanità localeLa gestione della sanità nell’area messinese riceve un nuovo impulso con la nomina di Giuseppe Mobilia alla guida del Dipartimento Sanità della Lega...