Capello sentenzia sulla Juve | Sarà una partita già decisiva per la Signora Perdere a Roma vorrebbe dire questo

Fabio Capello ha parlato della Juventus, indicando il match in programma domenica contro la Roma già decisivo per i bianconeri. La corsa alla Champions League 202627 entra nel vivo. Fabio Capello, dall'alto della sua esperienza, analizza le crepe e le potenzialità delle pretendenti in un'intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport. LA QUOTA CHAMPIONS A 74 PUNTI «Penso che alla fine ne basteranno meno. Anche perché, con tanti scontri diretti, tutte lasceranno per forza qualcosa. La sconfitta con il Parma ci ha detto che il sogno scudetto era un'utopia, adesso il Milan deve stare attento a chi sta dietro. Vero, però spesso si distrae contro le piccole. Io credo che il Milan abbia speso comunque tanto a livello mentale per cercare di restare attaccato all'Inter e ora c'è il pericolo di subire il contraccolpo nella testa. In più, ha due difetti evidenti: mancano un difensore di grande livello e un centravanti da schierare titolare, visto che Allegri usa Füllkrug solo a partita in corso».

Gasperini pensa già a Roma-Juve: “Sarà una partita molto importante, sarebbe un grande passo in avanti vincerla”Gasperini celebra la vittoria della sua squadra contro la Cremonese, ma guarda già alla sfida con la Juventus.

Gasperini punta già verso Roma Juve: «Sarà una partita molto importante. Vincerla sarebbe un grande passo in avanti!»Gasperini, allenatore della Roma, ha annunciato la sua attenzione sulla partita contro la Juventus, vista come una sfida decisiva per il suo team.

Capello sulla lotta scudetto: Juve, il distacco è recuperabile. Inter, qualcosa si può osareE la rincorsa non è finita. Ne è sicuro Fabio Capello analizzando il calendario della Juventus. L'ex tecnico del Milan, intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si è soffermato ...

Non lo dice direttamente, ma lo fa capire: Capello e la grande verità sulla JuveDal campionato all'Italia di Gattuso, l'ex allenatore lancia l'allarme e il paragone viene naturale: Il vero problema non è l'attacco ...

"Non possiede il genio di Messi o del Fenomeno": la sentenza di Fabio Capello su Cristiano Ronaldo fa discutere, con l'ex tecnico che boccia anche l'atteggiamento di Mbappé.

