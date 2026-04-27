Dalla pratica del seppuku alle leggende sulla foresta di Aokigahara: mentre in sala esce il cult di Sion Sono del 2001, scopriamo di più sul lato oscuro del Paese nipponico. La scena di apertura è di quelle che non si dimenticano. Ci troviamo alla stazione di Shinjuku, nel cuore di Tokyo. Cinquantaquattro studentesse in'uniforme scolastica si allineano sul bordo della banchina della metropolitana, con la tranquillità di chi attende il treno ogni giorno. Fino a quando non si prendono per mano, sorpassano lentamente la linea gialla e, dopo un breve contro alla rovescia, si gettano sui binari all'arrivo del convoglio. Tutte quante, in perfetta sincronia e con i sorrisi ancora stampati sui loro volti.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Temi più discussi: Sion Sono in sala: due film cult finalmente al cinema in Italia; Suicide Club; Suicide Club e il fenomeno dei suicidi in Giappone; Suicide Club e The Whispering Star di Sion Sono dal 27 aprile in sala con Cat People.

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