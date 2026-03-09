A Pescara è stato istituito il primo Nucleo d'ascolto dedicato a militari e civili per affrontare il problema dei suicidi tra le forze armate. Recentemente, un membro della polizia locale di Roma Capitale si è tolto la vita. La notizia si aggiunge a una serie di episodi che coinvolgono persone in divisa.

Un gruppo interforze di appartenenti ed ex appartenenti a tutti i Corpi, presenti sull’intero territorio nazionale, ha deciso di creare una rete informale di auto aiuto L'ultimo suicidio in divisa è di pochi giorni fa. Si è tolto la vita un appartenente alla polizia locale di Roma Capitale. Dall'inizio dell'anno è il decimo suicidio tra gli appartenenti ai Corpi civili e militari: un numero altissimo e preoccupante. Si chiama "Nucleo d'Ascolto Corpi Militari e Civili" ed è nato per rompere il muro di silenzio che circonda il disagio in divisa. Ad annunciarlo è Antonella Renzetti, referente pescarese del nucleo, che spiega... 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Articoli correlati

Perché le tecnologie civili con ricadute militari sono un fenomeno da presidiareLa Relazione annuale sulla politica dell’informazione per la sicurezza 2026 fotografa una trasformazione in cui le tecnologie strategiche nascono...

Sanremo 2026, chi sono i favoriti dopo il primo ascolto dei giornalistiDopo l’ascolto dei brani in gara al Festival di Sanremo da parte della stampa, secondo gli esperti Sisal ecco i favoriti alla vittoria.

Contenuti utili per approfondire A Pescara il primo Nucleo d'ascolto...

Temi più discussi: Seggi aperti a Pescara; A Pescara il primo Nucleo d'ascolto Corpi militari e civili per contrastare il fenomeno dei suicidi in divisa; Serie B, il Frosinone rimonta due gol al Pescara. Palermo rilanciato. Tensioni a Carrara con il designatore Rocchi contestato; Serie B: Palermo ko a Pescara, pari per il Frosinone a Catanzaro.

Elezioni comunali bis a Pescara: affluenza, candidati e prossime fasi del votoA Pescara si è svolto il voto parziale dopo l'annullamento di porzioni del risultato del 2026: alle 23 del primo giorno hanno votato 6.136 persone, corrispondenti al 43,94% degli aventi diritto ... notizie.it

Serie B: Pescara chiude avanti il primo tempo,Bari sotto 2-0Si chiude sul 2-0 per il Delfino Pescara 1936 il primo tempo della sfida contro il SSC Bari, con gli abruzzesi cinici nello sfruttare le occasioni create nei primi 45 minuti. Il match si sblocca al 13 ... ilovepalermocalcio.com

+++ É UN BARI IMBARAZZANTE A PESCARA: FINISCE 4-0 PER I BIANCAZZURRI +++ - facebook.com facebook

#SerieB, la classifica della stagione 2025-2026: #Pescara, poker salvezza al #Bari #SkySport x.com