Un rapporto del Garante evidenzia un aumento continuo dei suicidi nelle carceri italiane, indicando un problema che coinvolge sia le strutture penitenziarie sia le persone detenute. I dati mostrano che ogni anno si registrano numerosi casi di persone che hanno scelto di togliersi la vita all’interno delle strutture di detenzione. La questione richiede attenzione immediata da parte delle autorità competenti.

Un’analisi approfondita del Garante mostra come i suicidi nelle carceri rivelino un malessere strutturale che richiede interventi urgenti, coordinati e responsabili da parte di tutto il sistema.. Il suicidio in carcere è diventato uno dei segnali più chiari del malessere che attraversa il sistema penitenziario italiano. Nei primi sei mesi del 2025, dal 1° gennaio al 7 luglio, trentasette persone detenute si sono tolte la vita. Il dato, contenuto nel report del Garante nazionale, non è un episodio isolato né un picco momentaneo: è parte di una tendenza che negli ultimi anni non accenna a diminuire. Nel documento si ricorda che “il suicidio costituisce un evento sentinella. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Suicidi nelle carceri: un fenomeno in crescita costante

Articoli correlati

Suicidi nelle carceri: non più rieducazione, ma stoccaggio di corpiSono state sufficienti 72 ore per assistere a un aumento dei suicidi nel primo mese dell’anno.

Leggi anche: Truffe online legate agli acquisti: «Fenomeno in costante crescita»

Contenuti e approfondimenti su Suicidi nelle carceri un fenomeno in...

Temi più discussi: Suicidi nelle carceri: il report del Garante dei detenuti per il 2025; Carceri, l'allarme di Mattarella: Ogni suicidio è una sconfitta per lo Stato; Mattarella allarme carceri, 'i suicidi sconfitta dello Stato'; Mattarella: Suicidi in carcere sono sconfitta dello Stato.

Crisi carceraria: suicidi, sovraffollamento e carenze di personaleUn riepilogo delle criticità nelle carceri italiane: dal richiamo del presidente ai casi di Padova e Rebibbia, fino alle richieste di intervento ... notizie.it

A Torino si è suicidato in carcere Bernardo Pace, da poco condannato nell’inchiesta sul cosiddetto sistema mafioso lombardoMartedì nel carcere di Lorusso e Cutugno di Torino si è suicidato Bernardo Pace, un uomo di 62 anni che a gennaio era stato condannato in primo grado a 14 anni e 4 mesi nel cosiddetto processo Hydra: ... ilpost.it

L’Arma si sgretola nel silenzio: quinto suicidio dall’inizio del 2026 https://infodifesa.it/larma-si-sgretola-nel-silenzio-quinto-suicidio-dallinizio-del-2026/ - facebook.com facebook

#TG2000 - #Carceri, detenuto si toglie la vita a #Torino. #Mattarella: suicidi sconfitta per lo Stato #17marzo #giustizia #cronaca #TV2000 @tg2000it @AntigoneOnlus x.com