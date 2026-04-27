Il Rally di Modena taglia il traguardo Rusce fa il bis lo storico a Mori

Il Rally di Modena si è concluso, con il pilota Rusce che ha ottenuto il suo secondo successo in questa gara. La competizione, nota per i suoi risultati imprevedibili, ha visto anche un traguardo storico a Mori. La gara si è svolta tra diverse tappe, attirando numerosi appassionati e partecipanti da varie regioni. La corsa si è conclusa con una vittoria che aggiunge un nuovo capitolo alla storia di questa manifestazione.

Il Rally di Modena è una di quelle competizioni mai scontate e che regalano sempre un finale inaspettato. Il giovane piacentino Christian Tiramani, confermando il primato anche sulla prima delle quattro prove previste la domenica, sembrava realmente ben avviato alla vittoria, ma la prova speciale di ’Valle’ ha tolto i sogni di gloria per una uscita di strada senza conseguenze. La sfida per il primato della competizione è diventata, così, un duello italo – finlandese fra il rubierese Antonio Rusce, affiancato da Gabriele Zanni, ed il finnico Lauri Joona, navigato da Antti Linnaketo, entrambi a bordo di Skoda Fabia, con la vittoria conquistato sull’ultimo tratto cronometrato dal reggiano davanti al finlandese per un solo decimo di secondo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Rally di Modena taglia il traguardo. Rusce fa il bis, lo storico a Mori Notizie correlate Antonelli fa sognare l’Italia con lo storico bis, Verstappen perde la pazienza: il retroscena che agita la Formula 1Antonelli vince ancora: perché il GP del Giappone cambia tutto? C’è qualcosa di diverso nell’aria della Formula 1, e non è solo il rombo dei motori. Leggi anche: Un secolo di storia per l'Osteria dei Mercanti: il riconoscimento per lo storico traguardo Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Rally Città di Modena 2026: 102 iscritti e partenza da Maranello; Torna il Rally Città di Modena, il 25 e 26 aprile con partenza da Maranello; È Rusce bis: al pilota reggiano, navigato da Gabriele Zanni, il 43° Rally Città di Modena; Un Rally Città di Modena ancora a tre cifre: 102, gli equipaggi attesi alla partenza di Maranello. Il Rally di Modena taglia il traguardo. Rusce fa il bis, lo storico a MoriIl Rally di Modena è una di quelle competizioni mai scontate e che regalano sempre un finale inaspettato. Il giovane piacentino Christian Tiramani, confermando il primato anche sulla prima delle quatt ... sport.quotidiano.net The Modena Rally crosses the finish line. Rusce scores a repeat, while Mori takes the historic victory.Il Rally of Modena è una di quelle competizioni mai scontate e che regalano sempre un finale inaspettato. Il giovane piacentino Christian Tiramani, confermando il primato anche sulla prima delle quatt ... sport.quotidiano.net ANTONIO VINCE IL RALLY DI MODENA MARANELLO - È Rusce bis: al pilota reggiano il 43° Rally Città di Modena. Il pilota di Rubiera, sulla Skoda Fabia RS schierata dal team Roger Tuning e condivisa con Gabriele Zanni, conquista la vittoria assoluto dopo - facebook.com facebook