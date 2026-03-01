Alla Ski Marathon Ferrari bissa il successo

Alla Ski Marathon, la manifestazione che si svolge nella piccola Val Casies, una laterale della Pusteria, si è ripetuto il successo di sempre. La gara, giunta alla sua 42ª edizione, ha visto partecipare numerosi atleti provenienti da diverse regioni, tutti impegnati sulle piste preparate con cura e attenzione. La giornata ha messo in mostra una vasta partecipazione e un’ampia varietà di competizioni.

Da 42 anni la piccola Val Casies, laterale della Pusteria, organizza con meticolosa precisione e grande passione quella che è diventata anno dopo anno la più grande ski marathon internazionale dell’Alto Adige, seconda in Italia, con 40 nazioni rappresentate, decimo evento mondiale per partecipazione in tutto il mondo. Un po’ di Modena è alla ribalta anche quest’anno della kermesse grazie al frassinorese Francesco Ferrari, 31 anni, portacolori di Internorm Nordic team di Trento, dove si allena. Francesco, che qui gareggia sui 42 km. tecnica classica, ha già al suo attivo un quinto, un terzo, un secondo posto ed è salito sul gradino più alto del podio nel 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alla Ski Marathon. Ferrari bissa il successo Leggi anche: “50” 3 Zinnen Ski-Marathon: parte il weekend tra gare e festa per la 50ª edizione In 2mila alla Marathon. Identità e territorio protagonisti della corsa. Successo sul litoraleUna dichiarazione d’identita: la White Marble Marathon tra sport, comunita? e territorio. Una raccolta di contenuti su Alla Ski Marathon. Discussioni sull' argomento Alla Ski Marathon. Ferrari bissa il successo; GFVALCASIES, SOLE, NEVE E SCI DI FONDO. SCHMIDHOFER E FERRARI LA FANNO LUNGA; Gran fondo Val Casies, sui 42 km vincono Lorenzi e Schmidhofer. La Mondolè Ski Marathon quest'anno va in panchina .... MA DOMENICA 22 FEBBRAIO PREPARATEVI ALLA 1° MONDOLÈ SKI RAID !!!! dalla notte... passiamo al giorno .... e dalle piste .... passiamo allo "ski alp puro" fuori pista, tecnico e affascinante !! - facebook.com facebook