Successo oltre le attese per il Salone
Il Salone del Mobile 2026 si è concluso con un totale di 316.342 visitatori provenienti da 167 paesi diversi. L’evento si conferma come uno degli appuntamenti principali del settore, attirando pubblico e professionisti da tutto il mondo. In questa edizione, si sono registrate presenze superiori alle aspettative iniziali, consolidando il ruolo dell’evento come punto di riferimento internazionale per il design e l’arredo.
Il Salone del Mobile chiude l'edizione 2026 con 316.342 presenze da 167 Paesi e si consolida punto di riferimento globale per l'industria di settore. In un anno segnato da mercati instabili e crescente complessità internazionale, la manifestazione ha segnato un +4,5% rispetto al 2025 (302mila) grazie al suo connubio di forza industriale, qualità del progetto, contenuti culturali e nuove opportunità di business. La percentuale di operatori esteri, pari al 68%, quota record in linea con il 2025, va oltre il dato di affluenza (nel 2024 anno delle biennali di Cucina e Bagno le presenze erano state 370.824) confermando il Salone come leva concreta di internazionalizzazione, relazione e sviluppo per le imprese.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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