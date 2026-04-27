Successo oltre le attese per il Salone

Il Salone del Mobile 2026 si è concluso con un totale di 316.342 visitatori provenienti da 167 paesi diversi. L’evento si conferma come uno degli appuntamenti principali del settore, attirando pubblico e professionisti da tutto il mondo. In questa edizione, si sono registrate presenze superiori alle aspettative iniziali, consolidando il ruolo dell’evento come punto di riferimento internazionale per il design e l’arredo.

Il Salone del Mobile chiude l'edizione 2026 con 316.342 presenze da 167 Paesi e si consolida punto di riferimento globale per l'industria di settore. In un anno segnato da mercati instabili e crescente complessità internazionale, la manifestazione ha segnato un +4,5% rispetto al 2025 (302mila) grazie al suo connubio di forza industriale, qualità del progetto, contenuti culturali e nuove opportunità di business. La percentuale di operatori esteri, pari al 68%, quota record in linea con il 2025, va oltre il dato di affluenza (nel 2024 anno delle biennali di Cucina e Bagno le presenze erano state 370.824) confermando il Salone come leva concreta di internazionalizzazione, relazione e sviluppo per le imprese.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Successo oltre le attese per il Salone How to Choose your First Salon POS or Booking Notizie correlate Webuild, dati oltre le attese. Salini “Molto ben posizionati per il futuro”MILANO (ITALPRESS) – “I risultati che presentiamo confermano la solidità del nostro modello industriale nel lungo periodo: abbiamo superato le attese... Referendum, Sadegholvaad: “Partecipazione oltre le attese, buon segnale. Decisivo il voto dei giovani”Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad commenta l’esito del referendum sulla giustizia: "Affluenza alta e vittoria del No anche grazie ai giovani"... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Salone del Mobile, successo oltre le attese: visitatori sopra quota 300mila; Successo oltre le attese per il Salone; Cos'è successo oggi sui mercati: dal balzo di Saipem dopo i conti trimestrali ai requisiti di capitale più stringenti per le banche svizzere; La camminata del gusto fa il pienone: 300 persone tra sapori, territorio e comunità. Salone del Mobile, successo oltre le attese: visitatori a quota 300milaL’elevata affluenza dei primi giorni della fiera ha cancellato i timori di un calo a causa della guerra: domenica i dati ufficiali dopo l’apertura al grande pubblico ... msn.com Triennale, successo oltre le attese per le Cicatrici dei B.liversSi è aperta ieri, alla Triennale di Milano, la mostra Cicatrici, realizzata dai B.Livers, ragazzi affetti da gravi patologie croniche, che in un percorso durato un anno – insieme ai giovani del +LAB ... affaritaliani.it - - Il Como torna al successo dopo oltre un mese e rimane in corsa per l'Europa vera. A Marassi, ennesimo clean sheet stagionale: decisivo l'uno/due di Douvikas (dodicesimo gol stagionale) e Diao (su magia di Baturina), entrambi di te - facebook.com facebook