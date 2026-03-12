Webuild dati oltre le attese Salini Molto ben posizionati per il futuro

Webuild ha annunciato risultati che hanno superato le aspettative del Piano, evidenziando una performance positiva in ambito industriale, finanziario, commerciale e occupazionale. Salini ha commentato che l’azienda è ben posizionata per il futuro e ha sottolineato l’importanza di mettere al centro le proprie persone. I dati mostrano una crescita superiore alle previsioni, rafforzando la percezione di solidità del modello aziendale.

MILANO (ITALPRESS) – "I risultati che presentiamo confermano la solidità del nostro modello industriale nel lungo periodo: abbiamo superato le attese del Piano su tutte le dimensioni, industriale, finanziaria, commerciale e occupazionale, con la sicurezza delle nostre persone sempre al centro". Lo ha detto Pietro Salini, Amministratore Delegato di Webuild, in occasione della presentazione dei conti del 2025, evidenziando che "siamo molto positivi riguardo al futuro, in particolare per quanto riguarda il piano industriale che presenteremo con l'investor day a inizio giugno. Abbiamo superato in modo significativo il piano industriale 2023-2025, e riteniamo che le condizioni per il futuro siano molto simili anche per il piano 2025-2028".