Successo dei Vigili del fuoco di Pisa ai campionati di lotta under20

Il 19 aprile si sono svolti i Campionati Italiani Under 20 di lotta, con la partecipazione della squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa. La formazione ha schierato cinque atleti e ha conquistato quattro medaglie, dimostrando un livello di prestazioni elevato durante la competizione. La vittoria si è tenuta in una giornata ricca di sfide e risultati significativi per la squadra.

Pisa, 23 aprile 2026 - Prestazione di grande livello per la squadra di lotta dei Vigili del Fuoco di Pisa, protagonista il 19 aprile ai Campionati Italiani Under 20 con un bottino di assoluto prestigio: 5 atleti in gara e 4 medaglie conquistate. Un risultato che conferma la qualità del lavoro svolto ogni giorno in palestra, sotto il profilo tecnico ma soprattutto umano. A trascinare il gruppo è stato Ronny Frias, oro nei 70 kg, autore di una gara semplicemente dominante. Dopo il titolo italiano Under 17 conquistato lo scorso anno, Ronny ha confermato tutto il suo valore chiudendo tutti e cinque gli incontri prima del tempo, compresa una finale vinta con netta superiorità.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Successo dei Vigili del fuoco di Pisa ai campionati di lotta under20 Notizie correlate Leggi anche: La puzza di gas, l'evacuazione e l'intervento dei vigili del fuoco: cosa è successo all'asilo nido a Santa Barbara Furti ai vigili del fuoco, ladri rubano attrezzature dei mezzi di soccorsoTentativi di furto nella notte al distaccamento provinciale dei vigili del fuoco di Firenze, nella sede di Barberino di Mugello. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Incendio del tetto ventilato di un'abitazione; Inaugurata la nuova Caserma del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Bondo e Breguzzo; Passa emendamento: via vincolo dei 2 anni prima sede per i vigili del fuoco, accolte le richieste CONAPO.; Concorso Vice Direttori Informatici Vigili del Fuoco 2026: 8 posti per laureati. Salvataggio a Monte Consona: l’Amministrazione Comunale ringrazia il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di PalermoNella mattinata di ieri, 26 aprile, il territorio di Bagheria è stato teatro di un'operazione di soccorso in località Monte Consona, dove un cane era rimasto intrappolato dopo essere caduto in un prof ... comune.bagheria.pa.it Cade nel lago e non riesce a uscire, pescatore salvato dai Vigili del FuocoI vigili del fuoco del comando di Lucca, distaccamento di Viareggio, sono intervenuti nel tardo pomeriggio di giovedì per soccorrere un uomo di 38 anni caduto nel Laghetto di Montramito mentre pescava ... noitv.it #Caserta, dalle 11 intervento dei #vigilidelfuoco a San Felice a Cancello per il crollo del solaio in una palazzina in ristrutturazione: soccorso dalle squadre #USAR uno dei 3 uomini coinvolti, bloccato sotto le macerie. Tutti trasportati in ospedale, concluse le op x.com In data odierna il personale del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Benevento è stato premiato dal consiglio regionale della regione Campania del premio Raffaele Delcogliano per il salvataggio di 12 scout in piena notte in zona impervia nel Comune - facebook.com facebook