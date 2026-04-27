Successo a Villabate per l' evento Ogni donna è un dono prezioso

Una serata di grande musica, ma soprattutto di profonda riflessione sociale, quella che si è svolta lo scorso 17 aprile 2026 presso il Cineteatro delle Palme, che ha ospitato lo spettacolo "Ogni donna è un dono prezioso". Sotto la direzione di Cinzia Fanara, il palco è diventato un megafono.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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