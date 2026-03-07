Il prezioso dono di Giuseppe Lenzi all’Accademia dei Fisiocritici

L' Accademia dei Fisiocritici si è arricchita di una preziosa e rara opera, risalente al 1851, donata dal nostro concittadino Giuseppe Lenzi, appassionato bibliofilo e geologo ambientalista che ha lavorato trentadue anni all'Enea. Si tratta della pregevole opera di Ottavio degli Albizi intitolata ' Elementi di geologia e di mineralogia '. Un interessantissimo volume, scritto a vantaggio degli studiosi italiani in scienze naturali geologiche e mineralogiche, in un tempo in cui tali materie erano ben trattate all'estero (ma non in Italia), ed è corredato da due stupende tavole ripiegate, colorate a mano e ad acquarello, una delle quali mostra la scala dei tempi geologici del periodo 'liassico' (circa 183-201 milioni di anni fa), sino all'epoca attuale, confrontando i terreni toscani con quelli di contee inglesi.