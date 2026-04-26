Morto dopo quattro anni di agonia il 36enne Fabio Visconti fu picchiato davanti a un bar di Orta Nova nel 2021

Dopo quattro anni di sofferenza, si è spento il 36enne che nel 2021 era stato ferito durante un episodio di violenza davanti a un bar a Orta Nova. La vittima aveva subito gravi ferite a seguito di un pestaggio avvenuto in quella zona. La sua morte arriva dopo un lungo periodo di sofferenza legato alle conseguenze dell’aggressione. Le autorità continuano a indagare sull’accaduto.

Fabio Visconti è morto a 36 anni dopo quattro anni di agonia per le gravi ferite riportate in un pestaggio nel 2021 avvenuto a Orta Nova. Ricoverato d’urgenza all'epoca, non si era mai ripreso. Per l’aggressione erano stati condannati due giovani.🔗 Leggi su Fanpage.it

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