Su San Marino Rtv debutta Point Break con Monica Giandotti e Daniele Ruvinetti

Martedì 29 aprile 2026, su San Marino Rtv, va in onda la prima puntata di Point Break, un nuovo programma dedicato all’attualità politica e agli scenari internazionali. La trasmissione sarà trasmessa sul canale 550 e andrà in onda ogni settimana. Alla conduzione ci saranno Monica Giandotti e Daniele Ruvinetti.

Prende il via mercoledì 29 aprile 2026, sul canale unico 550 di San Marino Rtv, la trasmissione Point Break, il punto di rottura, il nuovo appuntamento settimanale dedicato all’attualità politica ed agli scenari internazionali. Andrà in onda alle 22.30 con la conduzione di Monica Giandotti e Daniele Ruvinetti. Per 10 puntate, il programma offrirà analisi e confronto sui principali fatti di politica interna ed estera, con spazio anche alle tendenze social del momento, analizzate ed interpretate per coglierne l’impatto sul dibattito pubblico. Elemento distintivo della trasmissione sarà il coinvolgimento degli studenti della Scuola di giornalismo della Luiss Guido Carli, che nel corso di ogni puntata proporranno domande, osservazioni e commenti, arricchendo il confronto con lo sguardo delle nuove generazioni.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Su San Marino Rtv debutta Point Break con Monica Giandotti e Daniele Ruvinetti Notizie correlate Leggi anche: Dimmi La Verità | ospite l'esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti Leggi anche: San Marino contro la violenza di genere: il brano musicale e la collaborazione con San Marino United Artists Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Autorità per l'energia: Molto probabile ritorno di tariffa fissa per gas ed elettricità; RTV: approvato il Bilancio 2025, utile di 103.313 euro; Una borsa di studio per chi si occuperà della gestione dei dati e dei processi amministrativi dell’Università di San Marino; Un hobby che si fa servizio: visita della Reggenza all'Associazione Radioamatori. Su San Marino Rtv debutta Point Break con Monica Giandotti e Daniele RuvinettiPrende il via mercoledì 29 aprile 2026, sul canale unico 550 di San Marino Rtv, la trasmissione Point Break, il punto di rottura, il nuovo appuntamento settimanale dedicato all’attualità politica ed a ... msn.com Su San Marino RTV la kermesse ogni giorno su tutti i canaliDa oggi, per tutta la settimana, San Marino RTV seguirà l'evento eurovisivo, con Gabry Ponte a rappresentare i colori del Titano con Tutta l’Italia. Collegamenti quotidiani in diretta sui canali tv ... rainews.it San Marino RTV - facebook.com facebook