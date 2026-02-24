Dimmi La Verità | ospite l' esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti

Daniele Ruvinetti analizza la crisi in Ucraina, causata dall'aumento delle tensioni tra le forze locali e straniere. Durante la puntata di #DimmiLaVerità del 24 febbraio 2026, spiega come le recenti offensive abbiano modificato gli equilibri sul campo e influito sulle negoziazioni internazionali. Ruvinetti sottolinea anche le ripercussioni delle elezioni di Midterm negli Stati Uniti, evidenziando le strategie politiche adottate. La discussione si concentra sui fattori che continuano a alimentare il conflitto.

Ecco #DimmiLaVerità del 24 febbraio 2026. Ospite l'esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti. L'argomento del giorno è: "La situazione in Ucraina e le elezioni di Midterm negli Usa".