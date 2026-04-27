La Procura generale ha comunicato di aver presentato una richiesta al Ministero della Giustizia per ottenere l’autorizzazione a condurre nuove indagini. Attualmente, si attende una risposta ufficiale da parte del ministero, che potrebbe permettere di approfondire alcuni aspetti emersi nel corso delle indagini. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti specifici delle verifiche richieste o sui motivi che le hanno rese necessarie.

"Abbiamo avanzato la richiesta, come Procura generale, e siamo in attesa del ministero della Giustizia, di ricevere l'autorizzazione a svolgere ulteriori accertamenti sulla base di quanto sta emergendo". Così all'ANSA il sostituto procuratore della Corte d'Appello di Milano, Gaetano Brusa, in merito al caso della grazia a Nicole Minetti e alla luce delle recenti notizie di stampa.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pg caso Minetti, chiesto al ministero via libera per nuove indagini

Notizie correlate

Grazia a Nicole Minetti, perché il Quirinale ha chiesto approfondimenti al Ministero della GiustiziaIl Quirinale ha chiesto approfondimenti sui requisiti per la grazia concessa per motivi umanitari a Nicole Minetti «su proposta favorevole del...

Caso Minetti, il Quirinale chiede chiarimenti al ministero alla Giustizia. Il ministero: primi esiti entro 24 oreL’ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato oggi una lettera al ministero della Giustizia.

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Pg caso Minetti, chiesto al ministero via libera per nuove indagini; A Budapest la mostra 'Gabriele Basilico. Roma'.

Pg caso Minetti, chiesto al ministero via libera per nuove indaginiAbbiamo avanzato la richiesta, come Procura generale, e siamo in attesa del ministero della Giustizia, di ricevere l'autorizzazione a svolgere ulteriori accertamenti sulla base di quanto sta emergend ... lanazione.it

La grazia, la «supposta falsità» e la richiesta del Colle: perché è scoppiato il caso MinettiLa lettera del Quirinale al ministero della Giustizia: l'ex igienista dentale, condannata a quasi 4 anni, aveva chiesto la clemenza per poter accudire un minore con una grave patologia. L'inchiesta de ... avvenire.it

“In riferimento al decreto di concessione della grazia alla signora Minetti adottato dal Presidente della Repubblica, su proposta favorevole del Ministro della Giustizia, lo scorso 18 febbraio 2026, e alle conseguenti notizie di stampa in ordine alla supposta falsit - facebook.com facebook

Grazia a Nicole Minetti, dopo la richiesta di Mattarella si muove il ministero della Giustizia: “Avviata istruttoria, primi risultati in 24 ore” x.com