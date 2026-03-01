studio ghibli finalmente disponibile fuori dal giappone il libro che racconta il lavoro con hayao miyazaki

Per anni il processo creativo dello Studio Ghibli è rimasto avvolto in un'aura quasi mitologica. Ora, grazie all'edizione inglese di The Studio Ghibli Chronicles, emergono dettagli inediti che raccontano non solo la magia dei film, ma anche i conflitti con Hayao Miyazaki, le notti insonni e le decisioni decisive dietro immagini diventate leggenda. Quando si pensa a La città incantata, vincitore dell'Oscar e simbolo universale dell'animazione giapponese, è facile immaginare un flusso creativo armonioso, guidato dalla mano sicura di Hayao Miyazaki. Eppure, uno dei capitoli più rivelatori di The Studio Ghibli Chronicles racconta una realtà più complessa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

