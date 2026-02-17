Studio Ghibli si chiude un capitolo storico | addio dopo 50 anni allo studio che ha cambiato Mononoke

Studio Ghibli ha deciso di terminare la collaborazione con Telecom Animation Film, un rapporto che durava da più di 50 anni e che ha contribuito a definire lo stile di molte sue opere. La decisione arriva in un momento in cui la casa di produzione giapponese sta riorganizzando le sue partnership, anche a causa dell'acquisizione di TMS Entertainment, che ha assorbito Telecom Animation Film. Questa scelta segna la fine di un’era, dopo che Telecom aveva lavorato come studio di supporto per alcuni dei film più noti di Ghibli, tra cui

Dopo oltre mezzo secolo di collaborazione indiretta, Studio Ghibli saluta Telecom Animation Film, storica realtà dell'animazione giapponese ora assorbita da TMS Entertainment. Dal 1985, Studio Ghibli ha costruito un immaginario riconoscibile e amatissimo, fatto di poesia, artigianato e rischio creativo. Dietro molti di quei mondi, però, lavorava un partner silenzioso. La fusione di Telecom Animation Film in TMS Entertainment chiude un'alleanza cruciale per la storia dello studio. Un passaggio industriale che segna la fine di un'epoca e riaccende il dibattito sull'eredità tecnica di capolavori come Principessa Mononoke. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Studio Ghibli, si chiude un capitolo storico: addio dopo 50 anni allo studio che ha cambiato Mononoke Lo Studio Ghibli omaggia l'opera di 85 anni fa che ispirò Hayao Miyazaki: Hoppity va in cittàLo Studio Ghibli celebra i 85 anni di Dopo 42 anni chiude il Caffè Unione: addio allo storico locale di piazza GaribaldiIl Caffè Unione di piazza Garibaldi a Lecco chiude i battenti dopo 42 anni di attività. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cerchi un film con un lieto fine? Ecco i migliori dello Studio Ghibli. Studio Ghibli, si chiude un capitolo storico: addio dopo 50 anni allo studio che ha cambiato MononokeDopo oltre mezzo secolo di collaborazione indiretta, Studio Ghibli saluta Telecom Animation Film, storica realtà dell'animazione giapponese ora assorbita da TMS Entertainment. movieplayer.it Studio Ghibli, si avvicina la fine di un'era?La fusione tra TMS Entertainment e Telecom Animation cambia la rete di supporto di Studio Ghibli, segnando la fine di una storica collaborazione. anime.everyeye.it PREORDINE! Benelic Studio Ghibli My Neighbour Totoro Mei Mei Collection Blind Box Set Parner ufficiale di Studio Ghibli il nuovo Blind Box di Benelic la piccola Mei Mei da My Neighbour Totoro! Set composto di 6 mini figure legate all’amato lungometraggio facebook Fondato nel 1985 a Tokyo da Hayao Miyazaki, Isao Takahata, Toshio Suzuki e Yasuyoshi Tokuma, lo studio Ghibli è il luogo nel quale si sono pensate e realizzate grandi storie che ancora continuano a farci sognare. Il racconto di Luca Raffaelli a #Wikiradio, x.com