A Vimercate, 350 studenti hanno avviato un progetto pilota dedicato alla raccolta di piccoli rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) all’interno delle scuole. L'iniziativa, promossa dall’ente locale, prevede il recupero di componenti tecnologiche attraverso i centri scolastici della zona. Il progetto mira a coinvolgere i giovani nella gestione dei rifiuti elettronici, favorendo il riciclo e il corretto smaltimento.

? Cosa sapere 350 studenti a Vimercate avviano il progetto pilota per la raccolta dei piccoli RAEE.. L'iniziativa di Cem mira a recuperare componenti tecnologiche attraverso i centri scolastici locali.. A Vimercate e in altri centri del territorio, 350 studenti degli istituti superiori avviano il progetto pilota denominato Accendi la risorsa, spegni il rifiuto per gestire i piccoli dispositivi elettronici dismessi. L’iniziativa nasce dalla volontà di Cem, società che si occupa della gestione dei rifiuti nell’area, di rivoluzionare il modo in cui vengono trattati gli scarti tecnologici. L’obiettivo è colpire un punto debole della raccolta differenziata: lo smaltimento di oggetti come smartphone, auricolari e i vari mini elettrodomestici che finiscono spesso fuori dal circuito corretto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Studenti in azione: 350 giovani salvano i RAEE nelle scuole

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