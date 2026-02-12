Cassino controlli antidroga nelle scuole e in centro | in azione le unità cinofile Tre giovani nei guai

Ieri a Cassino le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli antidroga nelle scuole e nel centro città. Le unità cinofile hanno setacciato le aree più sensibili, trovando tre giovani coinvolti in attività illecite legate alle sostanze stupefacenti. La polizia ha segnalato i giovani alle autorità competenti, mentre proseguono le operazioni per contrastare lo spaccio nella zona.

Setacciate le aree a rischio: due denunce penali e una segnalazione alla Prefettura. Identificate oltre 60 persone Giro di vite contro lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti nella Città Martire. Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio, disposto direttamente dal Questore di Frosinone, Dott. Stanislao Caruso. L’operazione ha visto il dispiegamento congiunto degli agenti del locale Commissariato di P.S. e del personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura. Fondamentale il supporto di un’unità cinofila antidroga proveniente dalla Squadra Cinofili di Nettuno, impiegata per bonificare le aree più sensibili.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

I Carabinieri di Castel Volturno hanno fatto un nuovo blitz a Pinetamare contro lo spaccio di droga.

Più pattuglie e unità cinofile sono state inviate davanti alle scuole del centro città.

