Il nuovo bonus bollette del governo Meloni sta arrivando

Il governo Meloni prepara il nuovo bonus bollette, una misura che potrebbe aiutare molte famiglie a ridurre le spese energetiche. Le ultime riunioni si concentrano sulla revisione dei fondi disponibili, con l’obiettivo di destinare più risorse a chi ha più bisogno. Si studiano anche modalità di distribuzione più rapide e semplici per evitare ritardi nell’erogazione.

Si stanno limando gli ultimi conti nelle stanze del governo: ci sono voci di spesa da analizzare e ottimizzare. L'obiettivo è quello di arrivare a uno sconto straordinario sulle bollette del 2026 per famiglie e imprese. Nel Consiglio dei ministri previsto per oggi pomeriggio, mercoledì 18 febbraio, dovrebbe approdare il decreto bollette, il cui testo è stato predisposto negli ultimi giorni dalla maggioranza. In attesa dell'ufficialità nelle prossime ore, circolano bozze e ipotesi: diverse le novità, dal contributo una tantum per le famiglie a basso reddito alla rimodulazione degli oneri generali di sistema, che pesano per il 10% sui costi complessivi.🔗 Leggi su Today.it

Bollette: Governo pronto un nuovo decreto energia con 2,5-3 mld € per calmierare luce e gas. Focus su bonus e costi.Il governo italiano è al lavoro su un nuovo decreto energia che punta a stanziare tra 2,5 e 3 miliardi di euro.

Bollette: Governo studia bonus 90 euro e interventi sui prezzi all’ingrosso per famiglie e imprese.Il governo sta preparando un bonus di 90 euro per le famiglie e lavora anche su interventi per ridurre i prezzi all’ingrosso dell’energia.

