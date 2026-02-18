Il nuovo bonus bollette del governo Meloni sta arrivando
Il governo Meloni prepara il nuovo bonus bollette, una misura che potrebbe aiutare molte famiglie a ridurre le spese energetiche. Le ultime riunioni si concentrano sulla revisione dei fondi disponibili, con l’obiettivo di destinare più risorse a chi ha più bisogno. Si studiano anche modalità di distribuzione più rapide e semplici per evitare ritardi nell’erogazione.
Si stanno limando gli ultimi conti nelle stanze del governo: ci sono voci di spesa da analizzare e ottimizzare. L'obiettivo è quello di arrivare a uno sconto straordinario sulle bollette del 2026 per famiglie e imprese. Nel Consiglio dei ministri previsto per oggi pomeriggio, mercoledì 18 febbraio, dovrebbe approdare il decreto bollette, il cui testo è stato predisposto negli ultimi giorni dalla maggioranza. In attesa dell'ufficialità nelle prossime ore, circolano bozze e ipotesi: diverse le novità, dal contributo una tantum per le famiglie a basso reddito alla rimodulazione degli oneri generali di sistema, che pesano per il 10% sui costi complessivi.
Bollette: Governo pronto un nuovo decreto energia con 2,5-3 mld € per calmierare luce e gas. Focus su bonus e costi.Il governo italiano è al lavoro su un nuovo decreto energia che punta a stanziare tra 2,5 e 3 miliardi di euro.
Bollette: Governo studia bonus 90 euro e interventi sui prezzi all’ingrosso per famiglie e imprese.Il governo sta preparando un bonus di 90 euro per le famiglie e lavora anche su interventi per ridurre i prezzi all’ingrosso dell’energia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Bonus bollette 2026: chi ha diritto ai 90 euro e come funziona lo sconto in bolletta; Bollette, in arrivo i nuovi sgravi per le famiglie in difficoltà; Decreto Energia, sconti sulla luce per le famiglie con Isee fino a 25mila euro: la novità; Nuovo bonus bollette da 55 euro, a chi spetta e da quando: le novità in arrivo nel decreto Energia in Cdm.
Decreto bollette, bonus da 60 euro su luce e gas: i requisiti e come averloIl nuovo decreto bollette prevede uno sconto sul prezzo dell’energia per 4 milioni di famiglie che potrebbe arrivare fino a 60 euro all’anno ... quifinanza.it
Bonus bollette 2026: 90 euro per chi ha il bonus sociale e sconto fino a ISEE 25.000Nuovo decreto bollette 2026: come potrebbero funzionare i bonus luce da 90 euro, i requisiti ISEE, i limiti di consumo e cosa cambierà per le famiglie. nostrofiglio.it
