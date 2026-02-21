Il Giappone sta arrivando in Italia grazie ai Japan Days
Il Giappone porta la sua cultura in Italia con i Japan Days a Roma, un evento che si svolgerà nei prossimi giorni. La manifestazione offrirà mostre, workshop e incontri con esperti, attirando appassionati di anime, manga e tradizioni nipponiche. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, con molte attività pensate per famiglie, studenti e curiosi. Chi sogna di scoprire il Giappone senza allontanarsi da casa potrà vivere un’esperienza unica nel centro della capitale.
Chi di voi vorrebbe andare in Giappone ma non può andarci per motivi di lontananza e di Budget? Abbiamo la soluzione giusta per voi, perchè è in arrivo i Japan Days a Roma! Ecco il comunicato stampa: Il Festival di J-Culture più amato in Italia. Il Giappone arriva nella capitale con i Japan Days, il festival che celebra tutte le sfumature della cultura del Sol Levante. Per due giorni, sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo, l’Atlantico Live – Eur si trasformerà in un vero e proprio viaggio tra sapori, arti tradizionali, sport, giochi e divertimento per grandi e piccini. Un evento inclusivo, con tantissimi provenienti da tutta la penisola.🔗 Leggi su Screenworld.it
Japan Days in townA Roma torna il festival più atteso dedicato alla cultura giapponese.
