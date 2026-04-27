Strisce pedonali inclusive | debutta il progetto davanti alla ex Timeus

Questa mattina a Largo Pestalozzi sono stati presentati i nuovi pittogrammi Caa davanti alla scuola ex Timeus. I segnali sono stati installati sulle strisce pedonali nelle vicinanze dell’edificio, che ospita la scuola Sauro. La realizzazione di queste strisce pedonali inclusive mira a migliorare la sicurezza e l’accessibilità per gli studenti con disabilità intellettiva e disturbi dello spettro autistico. Il progetto coinvolge le autorità locali e le associazioni di settore.

Questa mattina in Largo Pestalozzi sono stati presentati i nuovi pittogrammi Caa davanti alla scuola ex Timeus, pensati per migliorare sicurezza e inclusione degli alunni con disabilità intellettiva e disturbi dello spettro autistico che frequentano la scuola Sauro, attualmente ospitata nella.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Strisce pedonali che finiscono davanti alle fioriereOgni tanto qualcosa di nuovo lungo le strade di San Benedetto si vede – ci scrive un nostro lettore – Di nuovi asfalti sulle carreggiate disastrate... Strisce blu perfette, strisce pedonali che spariscono: le foto dei lettori sulle “zebre” sbiadite a ComoLa segnalazione (con immagini) mette il dito nella piaga: parcheggi a pagamento ben tracciati e ben visibili, mentre in diversi punti le strisce... Tutti gli aggiornamenti Strisce pedonali illuminate, il test a Piano di Sorrento: «Tuteliamo anziani e turisti»Il sistema introdotto a Piano di Sorrento è tutto sommato abbastanza semplice. Sui marciapiedi, all’altezza delle zebre, su entrambi i lati della carreggiata, vengono posizionate le paline con i ... ilmattino.it Le strisce pedonali finiscono su un marciapiede chiuso da paletti e catena, la foto diventa viraleViareggio, 16 marzo 2026 – Strisce pedonali che finiscono (o iniziano a seconda di dove ci troviamo) su un marciapiede chiuso da paletti e catena. Succede in via Regia, zona chiesa della Santissima ... lanazione.it