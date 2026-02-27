A Catania, un convegno sul tema delle foibe organizzato dal senatore di Fratelli d’Italia è stato contestato da alcuni antifa’ e professori, che hanno cercato di impedirne lo svolgimento. Durante l’evento, il parlamentare ha parlato della tragedia delle foibe e dell’esodo della popolazione italiana dalle regioni istriane, dalmate e giuliane. La protesta si è svolta mentre la conferenza era in corso.

Hanno provato nuovamente a boicottare l’ultima del senatore di Fratelli d’Italia Roberto Menia, che stavolta a Catania ha tenuto una conferenza per raccontare la tragedia delle foibe e l’esodo della popolazione italiana dalle terre istriane, dalmate e giuliane. L’incontro si è tenuto al liceo Galileo Galilei, su iniziativa della consulta studentesca, in un’atmosfera che però è stata caratterizzata dalla tensione. Proprio così, perché nell’istituto sono stati diffusi volantini con su scritto: «Fuori i fascisti dalle scuole. Via il senatore Menia dal Galilei! No alla propagande e strumentalizzazione. Galilei antifa’!». E questi sarebbero i sinceri democratici sempre aperti al confronto e alla memoria storica? Per l’ennesima volta l’estrema sinistra ha dimostrato di non saper fare i conti col passato, dimostrandosi per giunta anti-italiana. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

"Fuori Menia dalla scuola", a Catania antifa' e professori contestano il convegno sulle foibe

