Ridicoli bianconeri la preside ultrà nella bufera | striscione fuori dalla scuola dopo il messaggio post derby Samb-Ascoli

Una dirigente scolastica dell’Istituto agrario Ulpiani è finita al centro di una polemica dopo che un post su WhatsApp ha generato reazioni. Poco dopo il derby tra Samb e Ascoli, è stato affisso uno striscione fuori dalla scuola con scritto «Ridicoli bianconeri». La preside, coinvolta nella vicenda, si trova ora sotto i riflettori per le sue opinioni espresse sui social.

ASCOLI Un post pubblicato sullo stato di WhatsApp è bastato per scatenare una bufera di polemiche attorno alla dirigente scolastica dell’Istituto agrario Ulpiani, Rosanna Moretti. Un messaggio legato al derby tra Ascoli e Samb che, nel giro di poche ore, è rimbalzato nelle chat degli studenti, tra i genitori e sui social network, trasformandosi in una vera e propria tempesta mediatica. Il post è stato rimosso a metà giornata, quando ormai era troppo tardi: diversi screenshot avevano già iniziato a circolare rapidamente, rendendo impossibile fermarne la diffusione del post che in breve tempo è diventato virale. Il post Per comprendere quanto accaduto bisogna tornare a mercoledì sera, al termine del derby disputato allo stadio Riviera delle Palme. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

