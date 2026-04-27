Stramilano 2026 si corre il 3 maggio | percorsi orari e come iscriversi

La Stramilano 2026 si terrà domenica 3 maggio e rappresenta uno degli appuntamenti sportivi più popolari della stagione primaverile. L’evento coinvolge ogni anno migliaia di partecipanti, tra runner, famiglie e appassionati di sport, che si preparano a percorsi diversi e orari stabiliti. Sono aperte le iscrizioni attraverso metodi online e presso punti di registrazione dedicati. I dettagli sui percorsi e le modalità di partecipazione sono stati diffusi dall’organizzazione.

Domenica 3 maggio torna la Stramilano, uno degli eventi sportivi più attesi della primavera che coinvolge ogni anno migliaia di runner, famiglie e appassionati. La manifestazione comporterà modifiche alla viabilità e deviazioni del trasporto pubblico.I percorsi in cittàGiunta alla sua 53?.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Stramilano 2026: percorsi, strade chiuse e mezzi pubblici domenica 3 maggioDomenica 3 maggio torna a Milano la storica Stramilano, uno degli appuntamenti sportivi più attesi della primavera cittadina. Leggi anche: Vivicittà Livorno, domenica 12 aprile si corre l'edizione 2026: iscrizioni e percorsi Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Hyundai Run to Progress alla Stramilano 2026: condivisione e passione con Nuova IONIQ 3; Stramilano 2026: i percorsi e le curiosità dell'edizione numero 53; Running, Nuncas partner della Stramilano 2026; Nuncas al fianco della Stramilano. Stramilano 2026, si corre il 3 maggio: percorsi, orari e come iscriversiDomenica 3 maggio torna la Stramilano, uno degli eventi sportivi più attesi della primavera che coinvolge ogni anno migliaia di runner, famiglie e appassionati. Come ogni anno, la manifestazione compo ... milanotoday.it Stramilano 2026: Milano corre tra sport, tradizione e inclusioneStramilano 2026: percorsi, orari e protagonisti della corsa più amata di Milano tra sport, inclusione e migliaia di partecipanti ... milanosportiva.com Hyundai porta la IONIQ 3 alla Stramilano: protagonista di “Run to Progress” - facebook.com facebook