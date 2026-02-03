Crans-Montana i Moretti vogliono far chiudere il sito sulle denunce della strage la procura dice no Il Comune stanzia un milione di franchi per le vittime

I coniugi Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale Le Constellation, hanno chiesto di chiudere il sito web dove si trovano denunce e testimonianze sulla strage di Capodanno che ha fatto 41 vittime e 115 feriti a Crans-Montana. La procura ha risposto no all’istanza, mentre il Comune ha stanziato un milione di franchi per aiutare le vittime. La tensione tra i proprietari del locale e le autorità resta alta.

I coniugi Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale Le Constellation e al centro dell’ inchiesta sull’incendio di Capodanno a Crans-Montana, che ha causato 41 morti e 115 feriti, avrebbero tentato di ottenere la chiusura immediata del sito web che raccoglie denunce, documenti e testimonianze sulla strage. Ma l’azione legale, secondo quanto riferito dall’emittente svizzera Leman Bleu, sarebbe stata respinta dalla procura del Vallese. Il sito in questione è crans.merkt.ch, creato dall’avvocato Romain Jordan, che assiste alcune delle famiglie delle vittime. La piattaforma è stata messa online con l’obiettivo di raccogliere materiali utili all’inchiesta: testimonianze dirette, segnalazioni, foto, file e documenti relativi a quanto accaduto nella notte dell’incendio.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Crans Montana Strage Crans-Montana, il Comune stanzia un milione di franchi per le vittime Il Comune di Crans-Montana ha deciso di mettere sul tavolo un milione di franchi per aiutare le persone colpite dall’incendio di Capodanno. Crans-Montana: i Moretti chiedono di oscurare il sito che raccoglie le testimonianze, ma la Procura dice no A Crans-Montana, i familiari delle vittime chiedevano di oscurare il sito che raccoglie le testimonianze, ma la Procura ha detto di no. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Crans Montana Strage Argomenti discussi: Crans-Montana. Moretti e la strana riunione dei dipendenti del Constellation; Crans-Montana, salgono a quattro gli indagati per il rogo. I no della banca a Jacques e Jessica Moretti; Crans, i Moretti blindati in casa. Mistero sul milionario che ha pagato la cauzione; Crans-Montana, Tajani sulla scarcerazione di Jacques Moretti: Inaccettabile. Il presidente svizzero: La politica non deve interferire. Crans-Montana: i Moretti chiedono di oscurare il sito che raccoglie le testimonianze, ma la Procura dice noLa piattaforma, in più lingue, è stata aperta dall'avvocato Romain Jordan, che rappresenta diverse famiglie delle vittime della tragedia di Capodanno ... quotidiano.net Crans Montana, i Moretti tentano di oscurare il sito che raccoglie testimonianze sulla strageLa Procura di Sion non darà corso alla richiesta dei coniugi Moretti, proprietari del Constellation di oscurare la piattaforma on line in cui ... msn.com Mentre l’Italia attende ancora gli atti e risposte concrete dalla procura di Sion, le omissioni della prima fase delle indagini sul rogo di Crans Montana, dove 41 persone sono morte e altre 116 sono rimaste ferite, continuano a condizionare l’inchiesta. A cominci - facebook.com facebook Crans-Montana, i Moretti provano a oscurare il sito che raccoglie denunce e testimonianze sulla strage x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.