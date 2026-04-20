Cosa ci chiede l’ospedale Strage Crans-Montana l’atroce beffa per le famiglie | esplode la rabbia

Dopo il grave incidente avvenuto all’estero, le famiglie dei giovani coinvolti hanno ricevuto in poche ore i primi conti da pagare. La situazione ha suscitato rabbia e sconcerto tra i parenti, che si sono trovati di fronte a richieste finanziarie elevate in un momento già difficile. La vicenda ha generato tensioni e discussioni, mentre le famiglie cercano di capire come affrontare le spese improvvise legate alle cure mediche.

Conti da capogiro recapitati dopo poche ore di ricovero: è quanto sta accadendo alle famiglie dei giovani feriti in un drammatico episodio all’estero. Le cifre riportate nelle fatture hanno generato sgomento e incredulità. Si parla di importi che oscillano tra i 17 mila e i 67 mila euro per meno di quindici ore trascorse in ospedale, prima del trasferimento in Italia. Numeri che hanno lasciato senza parole genitori già provati da mesi difficili. Le comunicazioni sono arrivate una dopo l’altra, senza preavviso, alimentando rabbia e frustrazione. Un impatto emotivo forte, che riapre ferite mai rimarginate. La vicenda riguarda i feriti dell’incendio avvenuto a Crans-Montana, in Svizzera, all’interno del locale Constellation, durante la notte di Capodanno.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Cosa ci chiede l’ospedale”. Strage Crans-Montana, l’atroce beffa per le famiglie: esplode la rabbia Notizie correlate Leggi anche: I pianti di Jessica Moretti, la rabbia delle famiglie: le prime ammissioni al processo per la strage di Crans-Montana Crans Montana, autopsie mai eseguite: l?ipotesi di riesumare i corpi. E per le famiglie aiuti-beffaMentre l’Italia attende ancora gli atti e risposte concrete dalla procura di Sion, le omissioni della prima fase delle indagini sul rogo di Crans... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Crans-Montana, nessuno si assume le responsabilità sui controlli; Crans-Montana, si aggrava la posizione del Comune: altri quattro indagati; Svizzera, sindaco di Crans-Montana evasivo su strage Capodanno; Crans Montana, i Moretti indagati anche a Roma. Ma le carte dalla Svizzera non arrivano. Strage Crans-Montana | Papà Manfredi Marcucci: Moretti si stanno sottraendo alle loro responsabilitàLa strage di Crans-Montana a Storie Italiane con l'intervista al papà di Manfredi Marcucci, 16enne ferito dopo il capodanno elvetico ... ilsussidiario.net Strage di Crans-Montana emergono quattro nuovi indagati e si allarga il fronte delle responsabilitàNuovi indagati per il rogo del Constellation a Crans-Montana La Procura del Cantone del Vallese ha iscritto altre quattro persone nel registro degli ... assodigitale.it CRANS MONTANA: IL PUNTO SULLE INDAGINI Nuovi indagati per la strage di Crans Montana: a distanza alcuni mesi, a che punto è l’inchiesta per il rogo di Capodanno nel quale hanno perso la vita 41 persone Guarda adesso su Rai3 Mi Manda Rai T facebook La strage di Crans-Montana, si aggrava la posizione del Comune. Quattro nuovi indagati tra politici e funzionari. Il 5 giugno sarà risentito Jacques Moretti #ANSA x.com