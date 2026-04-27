Strada Gabella II tronco chiusa a Cellere i percorsi alternativi

A Cellere, la strada provinciale 112 “Gabella II tronco” è stata chiusa nel tratto che attraversa il centro abitato a causa di lavori di messa in sicurezza. La chiusura interessa la parte centrale della strada, rendendo necessario utilizzare percorsi alternativi per gli spostamenti nella zona. La chiusura è stata comunicata dalle autorità locali e rimarrà in vigore fino al completamento delle operazioni di sicurezza.

Lavori di messa in sicurezza della strada provinciale 112 “Gabella II tronco”, nel tratto che attraversa il centro abitato del comune di Cellere. L'intervento, che è in corso, si è reso necessario per garantire maggiori condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e prevede la.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Incidente sulla Cassia a Nepi, strada chiusa: i percorsi alternativi Valle di Vico, strada chiusa tra Caprarola e Ronciglione: giorni, orari e percorsi alternativiLa strada provinciale Valle di Vico chiusa per circa otto ore per tre giorni consecutivi tra Caprarola e Ronciglione. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Al via i lavori di messa in sicurezza sulla Sp 112 Gabella II Tronco; Al via i lavori di messa in sicurezza sulla Sp 112 Gabella II Tronco; Cellere, al via i lavori di messa in sicurezza sulla Sp 112 Gabella II Tronco; Valentano – Auto esce di strada in località Mezzano, ferito un giovane di 23 anni. Al via i lavori di messa in sicurezza sulla Sp 112 Gabella II TroncoNewTuscia – CELLERE – La Provincia di Viterbo informa che sono in corso i lavori di messa in sicurezza della strada provinciale 112 Gabella II Tronco, nel tratto che attraversa il centro abitato del c ... newtuscia.it Modifiche temporanee alla viabilità sulla SP Gabella – 28 aprile 2026 Il Comune di Cellere informa la che, in relazione ai lavori di messa in sicurezza della SP Gabella II tronco, si rendono necessarie temporanee modifiche alla circolazione stradale. Nella gior - facebook.com facebook