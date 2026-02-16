Valle di Vico strada chiusa tra Caprarola e Ronciglione | giorni orari e percorsi alternativi

La strada provinciale Valle di Vico rimane chiusa tra Caprarola e Ronciglione a causa di lavori di asfaltatura che durano tre giorni. La chiusura si tiene ogni giorno dalle 8 alle 16, impedendo il passaggio in entrambe le direzioni. Chi percorre questa zona può utilizzare percorsi alternativi come la Strada Statale 2 o la SP 53, che sono segnalati lungo il percorso. I residenti e i pendolari devono pianificare gli spostamenti tenendo conto di queste modifiche temporanee.

La strada provinciale Valle di Vico chiusa per circa otto ore per tre giorni consecutivi tra Caprarola e Ronciglione. La misura "si rende necessaria - informa la Provincia di Viterbo - per consentire l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza mediante rafforzamento corticale della scarpata stradale in corrispondenza del chilometro 5,500". In quel punto, sul versante di Monte Fogliano, nel dicembre 2024 si è verificato uno smottamento. "L'intervento - aggiunge l'ente di via Saffi - permetterà il ripristino completo delle condizioni di sicurezza della carreggiata e della viabilità".