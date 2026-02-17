Incidente sulla Cassia a Nepi strada chiusa | i percorsi alternativi

Un incidente sulla Cassia a Nepi ha costretto la chiusura della strada questa mattina, dopo che due auto si sono scontrate a causa di un tamponamento improvviso. La collisione si è verificata all’altezza del chilometro 42,800, creando disagi e obbligando a deviare il traffico su percorsi alternativi. Un'auto ha tamponato un veicolo in fase di sorpasso, coinvolgendo anche un terzo mezzo che passava in quel momento. La polizia sta ancora indagando sulle cause dello scontro.

Ancora un incidente sulla via Cassia. Questa volta a Nepi dove, nella mattina del 17 febbraio, due auto si sono scontrate, per cause ancora in fase di accertamento, all'altezza del chilometro 42,800 della strada statale 2. Il tratto di Cassia interessato dallo scontro, infatti, è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni. Per chi viaggia in direzione nord, deviazioni al chilometro 41 sulla Cimina. Per chi viaggia in direzione sud, deviazioni al chilometro 46,800 sulla Nepesina.