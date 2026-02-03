Caltagirone 17 lavoratrici Asu stabilizzate dopo 27 anni di precariato

Dopo quasi 27 anni di precariato, 17 lavoratricre Asu sono finalmente passate a un contratto stabile. Hanno firmato il loro primo accordo di lavoro e ora godono di una certa sicurezza, dopo così tanto tempo di incertezze. La notizia arriva dal Comune di Caltagirone, dove le donne hanno combattuto a lungo per ottenere questa stabilità.

Hanno firmato il proprio primo contratto di lavoro, dopo quasi 27 anni di precariato, e sono state così stabilizzate le 17 lavoratrici Asu in servizio al Comune di Caltagirone. In virtù degli effetti di una legge regionale e a seguito di procedure selettive curate dall’ufficio Personale di Palazzo dell’Aquila, le 17 sono state assunte a tempo indeterminato (24 ore settimanali) con i seguenti ruoli: 3 istruttrici amministrative (ex categoria C); 6 operatrici esperte (ex categoria B) e 8 operatrici servizi ausiliari (ex categoria A). A suggellare il loro ingresso dalla porta principale nella "macchina" comunale è stato un incontro nell'ufficio del sindaco Fabio Roccuzzo, nel corso del quale lo stesso primo cittadino, l'assessore al Personale Giuseppe Fiorito e il segretario generale Loredana Patti si sono congratulati con loro, evidenziando l'utilità del loro lavoro nell'espletamento dei vari servizi e indicando nella stabilizzazione un risultato fortemente atteso, voluto e finalmente giunto, ma non un punto d'arrivo, bensì una base di partenza per ulteriori traguardi.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

