Stabilizzati gli ex Asu a Porto Empedocle firmati i contratti dopo anni di attesa

Dopo diversi anni di incertezza, sono stati firmati i contratti di stabilizzazione per i lavoratori provenienti dal bacino Asu a Porto Empedocle. La firma dei contratti segna il conclusione di un percorso che ha coinvolto le istanze di numerosi dipendenti in attesa di una soluzione definitiva. La notizia è stata comunicata nelle ultime ore.

Dopo anni di attesa arriva la stabilizzazione per i lavoratori provenienti dal bacino Asu a Porto Empedocle. Sono stati firmati i contratti che trasformano il loro status in dipendenti comunali, con il riconoscimento dei diritti contrattuali e degli accantonamenti previdenziali. A darne notizia sono il segretario provinciale della Fp Cgil Matteo Lo Raso e la coordinatrice provinciale Lorella Capellupo che parlano di un risultato raggiunto al termine di una fase vertenziale portata avanti insieme alle altre organizzazioni sindacali. Sono sedici le lavoratrici e i lavoratori coinvolti, che entrano stabilmente nell’organico dell’ente senza costi aggiuntivi per il Comune, grazie alla copertura finanziaria garantita dalla Regione Siciliana. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Stabilizzati gli ex Asu a Porto Empedocle, firmati i contratti dopo anni di attesa Articoli correlati Sommatino, dopo 25 anni di attesa: la Giunta Letizia stabilizza i lavoratori ASU, fine della precarietà.Sommatino, Basta Precariato: La Giunta Letizia Sblocca la Stabilizzazione dei Lavoratori ASU Sommatino, un piccolo centro in provincia di... Città Metropolitana, dieci ex Asu stabilizzati e 26 nuove assunzioni in arrivoLa Città Metropolitana di Messina compie un ulteriore passo avanti nel consolidamento della propria struttura amministrativa.