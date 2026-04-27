Durante un concerto all’estero, un’improvvisa interruzione ha coinvolto una cantante molto nota, che è stata vista indossare una maschera per l’ossigeno. La scena ha suscitato sconcerto tra il pubblico presente. Non sono stati diffusi dettagli sulle cause dell’incidente, né sullo stato di salute dell’artista. La performance è stata immediatamente sospesa, lasciando i presenti in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Momenti di apprensione durante un concerto all’estero per una delle voci più amate della musica italiana. L’esibizione si è fermata per qualche minuto, tra la sorpresa del pubblico e l’intervento dello staff sul palco. Nonostante la situazione, l’artista ha mantenuto il controllo della scena, trasformando un possibile imprevisto in un momento di leggerezza, senza interrompere del tutto il contatto con i fan. Protagonista dell’episodio è Laura Pausini, impegnata in una tappa del suo tour mondiale nella capitale dell’Ecuador. Il concerto si stava svolgendo al Palazzetto dello Sport General Rumiñahui, a Quito, quando la cantante ha improvvisamente sospeso l’esibizione per inalare ossigeno da una bombola.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Stop al concerto, Laura Pausini con la maschera dell’ossigeno: terrore in un istante

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