IA sovrana | il Friuli crea data center per salvare i dati

Il 11 marzo 2026, a Genova, durante l’evento Regioni per l’Intelligenza Artificiale, l’assessore Sebastiano Callari ha annunciato che il Friuli sta realizzando un data center dedicato alla conservazione dei dati italiani. Il progetto mira a rafforzare la gestione e la sicurezza delle informazioni sensibili, in risposta alle crescenti richieste di sovranità digitale. L’iniziativa coinvolge le autorità locali e i rappresentanti delle istituzioni regionali.

Il 11 marzo 2026, durante l'evento Regioni per l'Intelligenza Artificiale tenutosi a Genova, l'assessore Sebastiano Callari ha lanciato un messaggio urgente sulla necessità di proteggere la sovranità dei dati italiani. L'intervento, rivolto ai circa 700 esperti presenti nei Magazzini del Cotone al Porto Antico, sottolinea come le Regioni debbano smettere di limitarsi all'acquisto di tecnologia e iniziare a sviluppare casi d'uso concreti per non cedere il controllo dell'identità nazionale alle grandi piattaforme internazionali. La questione non riguarda solo la sicurezza informatica, ma tocca il cuore dell'economia friulana e della sua capacità di competere in un mercato globale dominato da giganti tecnologici esteri.