A Cassino, la produzione nello stabilimento Stellantis si limita a 18 giorni lavorativi in quattro mesi, con solo altre due settimane previste fino a luglio. Per il mese di aprile, l’attività sarà concentrata il 29 e 30, prima di una pausa per il Primo Maggio. La riduzione delle giornate lavorative ha determinato un calendario molto scarno rispetto ai periodi normali.

Lavoreranno ad aprile – per la prima volta – il 29 e 30, gli ultimi due giorni del mese, poi si fermeranno per il Primo Maggio. Ma visto che in fabbrica ci sono entrati appena 18 giorni dall’inizio dell’anno non sarà esattamente la Festa del Lavoro. Per i 2.100 dipendenti della fabbrica di Stellantis a Cassino, in provincia di Frosinone, sarà molto più simile a un giorno come quasi tutti gli altri di questo 2026 vissuto sull’orlo del baratro, tra la produzione praticamente ferma e le voci – mai smentite – di una possibile “affitto” degli spazi a un costruttore cinese o, addirittura, di una vendita a un gruppo asiatico. Il lavoro a singhiozzo. Nei prossimi mesi, non andrà meglio: secondo fonti sindacali, i ritmi che gli impianti hanno avuto da gennaio ad aprile non miglioreranno.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stellantis, il baratro di Cassino: 18 giorni lavorati in 4 mesi e solo altre due settimane fino a luglio

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