Stellantis Cassino profondo rosso | nuovo stop dal 27 febbraio Nel 2026 lavorati solo 10 giorni

Per una nuova pausa produttiva, Stellantis Cassino ha annunciato uno stop dal 27 febbraio, a causa di bassi ordini e scarsa domanda. La decisione ridurrà drasticamente le giornate lavorative nel 2026, con solo dieci giorni di attività previsti. I cancelli dello stabilimento si chiudono di nuovo, lasciando i dipendenti in attesa di ulteriori aggiornamenti. L’azienda ha comunicato che questa misura mira a gestire meglio le risorse disponibili.

La comunicazione ai sindacati congela i reparti di lastratura e montaggio fino al 6 marzo. I cancelli dello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano, nel sud della provincia di Frosinone, tornano a chiudersi. Non c'è pace per il sito produttivo laziale che, stando a quanto comunicato in queste ore dall'azienda alle organizzazioni sindacali, si prepara a un nuovo stop collettivo. La fabbrica si fermerà dal 27 febbraio al 6 marzo 2026. Il blocco dell'attività coinvolgerà tutti i reparti principali: lastratura, verniciatura e montaggio. Una decisione che aggrava un bilancio lavorativo già drammatico: dall'inizio dell'anno, infatti, le tute blu di Cassino hanno potuto lavorare effettivamente soltanto per circa 10 giorni.