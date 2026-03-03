Stellantis nella fabbrica morente di Cassino solo 10 giorni di lavoro nel 2026 Scatta la protesta | corteo il 20 marzo

A Cassino, la fabbrica di Stellantis ha lavorato solo dieci giorni dall’inizio del 2026. La riduzione drastica delle giornate lavorative ha portato alla mobilitazione dei dipendenti, con un corteo programmato per il 20 marzo. La situazione ha suscitato preoccupazioni tra i lavoratori, che temono un ulteriore peggioramento delle condizioni.

Dieci giorni lavorati dall’inizio dell’anno, meno uno su 6. E non è detto che il dato non peggiori. Così i sindacati dicono basta e annunciano che per un giorno saranno gli operai a non andare al lavoro nella fabbrica morente di Stellantis, quella di Piedimonte San Germano, alle porte di Cassino, nel Frusinate. Il 20 marzo sciopereranno e scenderanno in piazza di fronte a un inizio di 2026 peggiore della fine dello scorso anno, che era già stato il più nero nella storia dell’impianto. Fim, Fiom, Uilm, Ugl e Fismic hanno indetto un’astensione dal lavoro per accendere i riflettori sullo stabilimento, la cui produzione è praticamente azzerata mentre il rilancio è una chimera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Stellantis Cassino, profondo rosso: nuovo stop dal 27 febbraio. Nel 2026 lavorati solo 10 giorniLa comunicazione ai sindacati congela i reparti di lastratura e montaggio fino al 6 marzo.

