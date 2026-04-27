L’European Composer & Songwriter Alliance ha annunciato i candidati per i Camille Awards 2026, un riconoscimento promosso con il sostegno di Creative Europe. Tra i nomi selezionati figura anche quello di Stefano Mainetti, riconosciuto come uno dei possibili destinatari del premio. La lista ufficiale è stata resa nota di recente, confermando la partecipazione di vari artisti e compositori europei.

ECSA - European Composer & Songwriter Alliance - ha svelato i candidati dell’edizione 2026 dei Camille Awards, organizzati con il supporto di Creative Europe. Quest’anno i Camille Awards onoreranno i compositori di musica originale per opere audiovisive nelle categorie: Miglior colonna sonora, Miglior colonna sonora per un documentario di lungometraggio e Miglior musica originale per una serie drammatica. Il compositore e direttore d’orchestra Stefano Mainetti è tra i candidati per la miglior musica originale per una serie drammatica con “I Casi di Teresa Battaglia – Ninfa dormiente”, diretto da Enrico Rosati. Nella fase successiva e finale di selezione, una giuria internazionale composta da compositori rinomati eleggerà i vincitori finali di ogni categoria.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Stefano Mainetti è tra i candidati al Camille Awards 2026

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