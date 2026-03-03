Jannik Sinner tra i candidati per lo Sportivo dell’anno ai Laureus Awards In corsa anche Alcaraz…

Jannik Sinner è tra i candidati per il titolo di “Sportivo dell’anno” ai Laureus Awards. Nel 2025, il tennista ha vinto Wimbledon, diventando il primo italiano a conquistare il titolo in singolare, e ha trionfato per il secondo anno consecutivo agli Australian Open. Anche Carlos Alcaraz è nella rosa dei finalisti. La cerimonia di premiazione si terrà a breve.

Jannik Sinner ha vissuto un 2025 da sogno sul piano dei risultati, diventando il primo tennista italiano di sempre a vincere (in singolare) Wimbledon e trionfando per il secondo anno di fila agli Australian Open. Il fuoriclasse azzurro, in chiusura di stagione, ha firmato il bis anche alle ATP Finals di Torino conquistando il titolo da imbattuto nel torneo dei Grandi Maestri. Un ruolino di marcia eccezionale, che è valso all’altoatesino la nomination nella categoria “Sportivo dell’anno” ai Laureus World Sports Awards. “ Sono incredibilmente orgoglioso del mio 2025 per il lavoro che il mio team ed io abbiamo svolto. Difendere il mio titolo agli Australian Open è stato un ottimo inizio, e raggiungere tutte e quattro le finali del Grande Slam, soprattutto vincere Wimbledon, è stato davvero speciale. 🔗 Leggi su Oasport.it

